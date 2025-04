Precipita sul Gran Sasso con il parapendio, grave 42enne

agenzia

Avrebbe perso il controllo forse a causa di un vortice d'aria

L’AQUILA, 10 APR – Paura nel pomeriggio di ieri nei cieli del Gran Sasso nei pressi di Montecristo, nel territorio di Assergi, frazione dell’Aquila, dove un uomo di 42 anni è precipitato, riportando gravi ferite. L’uomo, originario del Venezuela ma residente nell’Aquilano, come riporta il quotidiano ‘Il Centro’, ha perso quota durante il volo nei pressi del piazzale-parcheggio della località. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne avrebbe tentato un atterraggio di emergenza dopo aver perso il controllo del mezzo, ma l’impatto con il suolo è stato violento. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. I medici gli hanno riscontrato un trauma vertebrale. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, incaricati di accertare la dinamica dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un vortice d’aria, fenomeno tipico delle creste del Gran Sasso. L’area di Montecristo è frequentata da numerosi appassionati di parapendio per la relativa facilità di decollo.

