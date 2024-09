Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista di 35 anni

agenzia

'Errore tecnico' lungo la via normale francese alla vetta

AOSTA, 02 SET – Un alpinista di 35 anni è morto precipitando per circa 150 metri sul versante francese del Monte Bianco. L’uomo, di nazionalità romena, ha perso la vita stamane intorno alle 8, mentre percorreva il canale del Gouter, lungo la via normale francese alla vetta. I gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix, riporta la stampa d’oltralpe, precisano che all’origine del decesso c’è un “errore tecnico” dell’alpinista. Il passaggio è noto per i frequenti crolli di pietre, che in questo caso non avrebbero però provocato l’incidente. L’alpinista procedeva da solo e l’allarme è stato lanciato dai componenti di un’altra cordata che hanno assistito alla scena.

