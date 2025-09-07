Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista francese

agenzia

Incidente sulla Tour Ronde, la vittima scalava con il figlio

AOSTA, 07 SET – Un alpinista francese è morto dopo essere precipitato per circa 150 metri sulla Tour Ronde, nel versante italiano del Monte Bianco. E’ caduto durante la fase di discesa in corda doppia. All’origine dell’incidente – spiega il Soccorso alpino valdostano, intervenuto sul posto – il probabile cedimento di un ancoraggio. La ricostruzione della dinamica dell’evento e le operazioni di riconoscimento sono affidate alla guardia di finanza di Entrèves. Il compagno di cordata – che è il figlio della vittima – è illeso ed è stato accompagnato a Courmayeur.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA