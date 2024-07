Precipitano sul Monte Rosa, un morto e un ferito

agenzia

Caduta di 300 metri sul versante svizzero della Punta Zumstein

AOSTA, 20 LUG – Un alpinista è morto e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. L’identificazione formale della vittima è ancora in corso e il ferito è uno svizzero di 30 anni. Una terza persona – fa sapere oggi la polizia cantonale del Vallese – ieri verso le 8.30 ha comunicato la caduta dei due alpinisti, che stavano scalando la Punta Zumstein, vetta al confine tra Piemonte e Svizzera, che culmina a 4.563 metri. I due erano in cordata e si trovavano poco sotto la vetta, a 4.500 metri, quando, per ragioni ancora da accertare, sono precipitati per circa 300 metri. I soccorritori giunti sul posto con l’elicottero della compagnia Air Zermatt non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due alpinisti. Il ferito è stato trasportato all’ospedale universitario di Berna. Come da prassi, la magistratura svizzera ha aperto un fascicolo sull’accaduto.

