Prefetto Brindisi, ‘pronti a prevenire ogni minaccia al G7’

agenzia

'La pianificazione è al rush finale'

BRINDISI, 08 APR – “Per il G7 siamo nel rush finale per quel che riguarda la pianificazione. Siamo, infatti, nella fase realizzativa per i rinforzi che sicuramente arriveranno e per i numeri ufficiali delle delegazioni”. Lo ha detto il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, nella sua prima conferenza stampa dopo la nomina del 26 marzo scorso, in riferimento all’organizzazione del G7. Sede principale dell’evento mondiale, dal 13 al 15 giugno prossimi, sarà Borgo Egnazia, a Fasano, in provincia di Brindisi. “Già prima di scendere a Brindisi ho avuto un incontro con amici dell’ambasciata statunitense, con il consigliere della sicurezza dell’ambasciatore. Siamo nella fase in cui – ha aggiunto il prefetto – dalla fase della progettazione metteremo sul terreno i numeri esatti sia del personale che si occuperà di garantire la sicurezza, ma anche delle delegazioni. Domani ci sarà a Bari anche un incontro per quel che riguarda gli aspetti sanitari, importanti in questo caso”. “Con il questore (Giampietro Lionetti, ndr) che è un esperto nel campo dell’ordine pubblico – ha proseguito – si sta chiudendo su alcune iniziative che serviranno a monitorare tutto il fermento che può gravitare intorno a questo evento che rappresenta una vetrina a livello mondiale, ma che può essere anche vissuto da qualcuno come un appuntamento utile per qualche iniziativa non proprio pacifica, e noi ci dobbiamo predisporre e prevenire ogni forma di minaccia che possa essere ipotizzata”. “E’ una fase questa molto delicata. Siamo arrivati al rush finale della pianificazione ma ripeto – ha concluso – devo ringraziare il lavoro che ha fatto la prefetta La Iacona che è stata veramente capace di tessere fino a questo momento le fila di questi incontri di vertice che hanno buttato giù la progettualità ben consolidata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA