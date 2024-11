Prefetto, conclusi gli sgomberi dei 36 alloggi a Caivano

agenzia

L'intervento ha riguardato 132 persone

NAPOLI, 28 NOV – Le operazioni di sgombero dei 36 alloggi occupati abusivamente nel Parco Verde di Caivano si sono concluse: lo rende noto il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Allo stato, tutti gli alloggi sono liberi dalle persone e sigillati per evitare che vengano nuovamente occupati. L’intervento ha riguardato complessivamente 132 persone, appartenenti a nuclei familiari del tutto privi dei requisiti previsti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, sia per motivi reddituali, che per la sussistenza di elementi ostativi all’assegnazione di immobili Erp, come i pregiudizi penali. I restanti nuclei familiari, non interessati dalle operazioni, rientrano nel Programma Speciale per la riqualificazione del Parco Verde, approvato dalla Regione Campania con una delibera di Giunta, la n. 619/24, su proposta della Commissione Straordinaria. Questo programma prevede la messa in sicurezza di tutti i 750 immobili facenti parte del “Parco Verde” a cura del Commissario Straordinario per la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano, presso i cui uffici i cittadini interessati, fin da oggi, possono ricevere assistenza.

