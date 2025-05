Prefetto, esito rassicurante dalle verifiche nei Campi Flegrei

agenzia

Centro coordinamento soccorsi resta convocato, vuote aree attesa

NAPOLI, 13 MAG – “Le prime verifiche fatte sia da parte dei vigili del fuoco sia da parte di Città metropolitana sulle scuole e sulle strutture pubbliche stanno dando un esito abbastanza rassicurante”. Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti, a margine dei lavori del Centro di coordinamento soccorsi che è stato convocato a seguito della forte scossa registrata nei Campi Flegrei poco dopo mezzogiorno. “Non abbiamo avuto molti danni – ha proseguito – c’è un costone sul quale sono in corso verifiche e un rudere che è stato distrutto ma per il resto tanta paura e nessuna evenienza particolare”. Al momento sono stati richiesti venti interventi dei vigili del fuoco, numero che potrebbe aumentare nel corso della serata. Il prefetto ha quindi assicurato che il Centro coordinamento soccorsi sarà convocato in maniera permanente per garantire tutto il supporto alla popolazione. “Oggi registriamo una grande organizzazione ed io non posso che ringraziare i sindaci di Napoli, di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida – ha proseguito – perché hanno nell’immediatezza attivato le aree di attesa, di accoglienza come lo ha fatto anche la Regione Campania”. È stata riaperta l’ex sede della Nato a Bagnoli come centro di accoglienza e un altro centro in via Terracina. In tutte le aree di attesa, al momento, non si è ancora recato nessuno.

