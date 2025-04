Prefetto, maxischermi in area S.Pietro per le esequie del Papa

agenzia

Su via Conciliazione,piazza Pia,piazza Risorgimento e dove serve

ROMA, 22 APR – “Per i funerali del Papa ci saranno maxi schermi lungo via della Conciliazione, a piazza Pia e piazza Risorgimento”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Poi man mano che andremo avanti – ha aggiunto – se dovessimo percepire un numero ancora più grande di persone ne saranno posizionati altri”. “Tutta l’area intorno a San Pietro sarà soggetta a controlli molto importanti. Per i funerali del Papa arriveranno rinforzi da altre regioni”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Nella giornata di oggi all’interno di Piazza San Pietro sono transitate almeno 50mila persone – ha aggiunto – e nell’area hanno gravitato quasi 100mila persone”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA