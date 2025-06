Prefetto Pordenone, rinforzi per controlli Base Usaf Aviano

agenzia

In arrivo nuovo personale. Oggi Comitato ordine e sicurezza

PORDENONE, 24 GIU – “In provincia di Pordenone sono in arrivo rinforzi per rafforzare la vigilanza considerata la presenza strategica della Base Usaf di Aviano”. Lo ha annunciato il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi questa sera. Al Comitato hanno partecipato, assieme ai vertici delle forze dell’ordine, anche i sindaci dei comuni interessati dalla presenza dello stanziamento militare. Il potenziamento dell’organico è possibile grazie ad alcune nuove direttive ministeriali che hanno concesso di utilizzare ulteriore personale in considerazione dell’emergenza specifica dopo la guerra in Medio Oriente con il coinvolgimento anche degli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA