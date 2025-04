Prefetto Roma, massima attenzione per arrivo Trump e 25 aprile

agenzia

ROMA, 23 APR – “Sono in corso attività anche per sapere con esattezza gli arrivi. Sarà garantita la massima sicurezza. Per quello che riguarda le celebrazioni del 25 aprile, che sono diverse, noi speriamo che si svolgano senza turbative. E su questo ci sarà la massima attenzione. Sarà una giornata impegnativa”. Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

