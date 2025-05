Prefetto Roma, massima attenzione per la finale di Coppa Italia

agenzia

'Ci sarà un afflusso importante di entrambe le tifoserie'

ROMA, 13 MAG – “I dispositivi di sicurezza richiederanno molta attenzione. Lo stadio sarà probabilmente sold out, e ci sarà un afflusso importante di entrambe le tifoserie sulla Capitale”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, in merito alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in programma domani allo stadio Olimpico. “Speriamo che sia una festa di sport e per far sì che questo accada ci saranno servizi molto attenti fin dalle prime ore del mattino” ha sottolineato.

