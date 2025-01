Prefetto Torino,violenza cortei lontana da valori Giorno memoria

agenzia

"Grandi maestri del secolo scorso hanno insegnato armi di pace"

TORINO, 27 GEN – “In queste settimane delle manifestazioni per la pace, manifestazioni con le motivazioni più diverse, hanno attraversato le nostre città e spesso sono state caratterizzate anche da gesti di intemperanza, da gesti di violenza. La violenza è proprio quanto di più contrario è rispetto ai valori che noi ritroviamo oggi nella Giornata della memoria”. Lo ha detto il prefetto di Torino, Donato Cafagna, durante la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore per 37 italiani internati nel lager nazisti. “Ci sono stati dei grandi maestri nel secolo scorso che ci hanno insegnato che le grandi battaglie, le grandi manifestazioni si conducono non con le armi della violenza, ma con quelle del rispetto, con quelle della parola, con quelle dell’insegnamento, con quelle del messaggio di pace”, ha sottolineato Cafagna.

