Prefetto di Roma: oltre 6mila agenti per cerimonia insediamento di Leone XIV

Disposizioni

Altra riunione del Comitato venerdì per definire ultimi dettagli

“Domenica per la cerimonia di intronizzazione ci saranno in campo non meno di seimila appartenenti alle forze dell’ordine, poi ci sarà la polizia locale, un migliaio di steward oltre ai volontari. Ci sarà un grande dispiegamento di forze”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura. “E’ semplicistico dire che saranno replicati i servizi delle esequie ma saranno misure che avranno una loro peculiarità – ha aggiunto – L’arrivo delle delegazioni sarà uno dei momenti più delicati. E’ una fase internazionale complicata. Ci sarà l’occasione perché tantissimi capi di Stato anche in questo momento in posizione di contrasto possano incontrarsi e stare vicini in piazza”. Il prefetto ha poi aggiunto: “Tutte le forze coinvolte stanno mettendo in campo tutte le tecnologie più avanzate perché questo evento si svolga in tranquillità e serenità”. La prossima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, per “mettere a punto gli ultimi dettagli”, è convocata venerdì pomeriggio.

