Prefettura Milano rafforza i controlli per il Salone del Mobile

"A seguito dell'aumentare delle tensioni internazionali"

MILANO, 15 APR – A seguito “dell’aumentare delle tensioni internazionali”, il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha incontrato stamattina i vertici provinciali delle Forze di Polizia per sensibilizzare gli apparati di sicurezza preposti alla vigilanza e tutela di obiettivi sensibili, anche in vista dell’imminente avvio del Salone del Mobile e della Design Week che porteranno a Milano un evento di richiamo internazionale. “In particolare – rende noto la Prefettura – sono stati aggiornati gli obiettivi diplomatico-consolari, commerciali, turistici, culturali del territorio”. Le misure di sicurezza sono state rafforzate, intensificando i servizi di controllo e vigilanza, con particolare attenzione ai luoghi interessati dal Salone del Mobile e dagli eventi del Fuori Salone che, con oltre 180 iniziative e circa 1300 appuntamenti distribuiti sull’intero territorio cittadino, attireranno in città migliaia di visitatori, espositori e personalità. E’ stato disposto anche un “sensibile incremento dei controlli di sicurezza presso gli scali aeroportuali, ferroviari e le reti del trasporto pubblico, specialmente nelle giornate in cui si prevedono maggiori flussi di pubblico”. “Contemporaneamente – conclude la Prefettura – proseguiranno le azioni di intelligence, con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni”.

