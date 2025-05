Premiate vincitrici ‘Terzo-Premio Claudia Fiaschi’

agenzia

Per le migliori tesi di laurea e dottorato sul Terzo settore

ROMA, 28 MAG – Sono Noemi Aondio e Cristiana Perego le vincitrici della prima edizione di “Terzo-Premio Claudia Fiaschi”, il bando per le migliori tesi di laurea magistrale e dottorato di ricerca sul valore e l’impatto del Terzo settore: un’iniziativa del Forum Terzo Settore, in collaborazione con Corriere Buone Notizie, nato per onorare la memoria di Claudia Fiaschi, personalità di assoluto rilievo nel mondo del sociale, prematuramente scomparsa nel 2024. Aondio e Perego sono state premiate stamane in occasione dell’evento “Il Terzo settore oltre il fare” all’Auditorium Rieti a Roma, durante il quale è intervenuta anche Marta Fabiani, figlia di Claudia Fiaschi. Oltre al riconoscimento economico (1.500 euro per la tesi di laurea e 2.500 euro per quella di dottorato). “Inner fragility. Un lööch contemporaneo per reimmaginare pratiche nelle comunità montane” è il titolo della tesi di laurea magistrale in Social design di Noemi Aondio (Nuova Accademia di Belle Arti), che ruota attorno al concetto di fragilità, evidenziando la connessione tra la fragilità umana e il territorio circostante, concentrandosi sull’analisi di progetti innovativi nelle aree interne. “Il progetto di vita nella dimensione abitativa. Percorsi di autonomie possibili in attuazione della Legge 112/16 sul ‘Dopo di Noi'” è il titolo della tesi di dottorato di ricerca in Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente costruito di Cristiana Perego (Politecnico di Milano). A partire dalla centralità del Progetto di Vita che valorizza l’identità della persona, il lavoro propone un set di strumenti per la co-progettazione di percorsi per la vita indipendente all’interno di un modello di welfare comunitario. A questa prima edizione del bando hanno partecipato in totale 30 candidati. “Anno dopo anno, vogliamo rendere questo premio un punto di riferimento nel mondo accademico e farne una costante e preziosa occasione di apertura del Terzo settore a nuove idee e all’ascolto dei più giovani, come ci ricordava sempre Claudia Fiaschi” ha detto Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore. E’ stato inoltre presentato il volume “Il Terzo settore oltre il fare” con cui il Forum Terzo Settore, attraverso i contributi di alcuni dei principali protagonisti e osservatori dell’evoluzione sociale degli ultimi decenni, intende contribuire al rafforzamento culturale e identitario del Terzo settore, guardando al futuro.

