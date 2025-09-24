agenzia
Premio a Marley, cane cieco della protezione civile
Impiegato per salvataggi in mare e ricerca persone scomparse
PISA, 24 SET – In occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, ieri si è svolta a Pisa una cerimonia durante la quale il primo cane cieco operativo della Protezione civile italiana è stato premiato come simbolo di gentilezza, resilienza e inclusione. Il riconoscimento, promosso all’interno del progetto internazionale Costruiamo gentilezza, è stato organizzato dalle associazioni Cor et Amor e Amici della pediatria di Pisa, con il sostegno del Comune, presente con l’assessore alla gentilezza Riccardo Buscemi, e la partecipazione della Scuola italiana cani salvataggio Firenze – Forte dei Marmi. Marley, cieco dalla nascita, spiega una nota del progetto Costruiamo gentilezza, “è stato salvato da un canile di Bari e adottato da Carlotta Nelli e Marco Chimenti e dopo un intenso percorso di addestramento seguito dall’istruttore Marco Bertoli è diventato un cane da salvataggio, operativo sia in mare che nelle ricerche di persone scomparse”. Il premio a Marley, una coccarda rosa, “è stato realizzato dai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Santa Chiara di Pisa durante un laboratorio creativo coordinato dall’educatrice Martina Lami nella ludoteca ospedaliera”.