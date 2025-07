Premio ICTP-IBM per l’Intelligenza Artificiale al danese Olsson

agenzia

Per l'uso innovativo dell'IA nella scoperta di farmaci e vaccini

TRIESTE, 03 LUG – Simon Olsson, docente associato di data science e IA alla Chalmers University of Technology, in Svezia, è il primo vincitore del Premio ICTP-IBM Brahmagupta per l’Intelligenza Artificiale per scienziati a inizio carriera, istituito dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) e da IBM. Gli è stato assegnato per il lavoro pionieristico nell’ applicazione dell’IA alle simulazioni molecolari, approccio innovativo che contribuisce ad affrontare problemi computazionali di lunga data nella meccanica statistica, con ricadute sui nuovi farmaci e vaccini. “Il lavoro di Olsson è particolarmente degno di nota dati i suoi risultati sugli aspetti fondamentali delle simulazioni molecolari, ottenuti con metodi di IA generativa, e su applicazioni alla farmacologia, per la progettazione di nuovi farmaci e vaccini”, ha spiegato Marc Mézard, prof. dell’Università Bocconi, che ha presieduto il comitato di selezione. Alessandro Curioni, IBM Fellow, Vice Presidente di IBM Europa e Africa, e Direttore IBM Research Lab di Zurigo, ha sottolineato che “IBM si impegna a sostenere un modello aperto di innovazione e a mettere a disposizione della prossima generazione di scienziati gli strumenti per affrontare le sfide più urgenti attraverso le tecnologie emergenti.” La ricerca di Olsson si concentra sull’IA e l’apprendimento automatico applicato alle scienze naturali e in particolare allo studio dei sistemi molecolari. Il premio, consistente in 10mila euro, è stato istituito da ICTP e IBM nel 2024 per premiare giovani studiosi di spicco che si occupano di IA per la scienza e di scienza per l’IA purché si tratti di lavori che possano portare benefici alla società. Il premio onora il matematico e astronomo indiano Brahmagupta, il primo a considerare lo zero come un numero e a introdurre i numeri negativi. La cerimonia di premiazione si terrà all’ICTP giovedì 10 luglio 2025. Subito dopo si terrà il “Meetup di AI Alliance”, evento che riunisce ricercatori e appassionati di IA per esplorare il ruolo trasformativo che questa può avere nella scienza e nella società: è il primo evento di questo tipo dell’AI Alliance organizzato in Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA