‘Premio infanzia e adolescenza’ al presidente dell’Abi Patuelli

Conferito da Telefono Azzurro per impegno in tutela dei minori

ROMA, 11 SET – Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro Ets ha conferito questa mattina presso la sede dell’Abi a Roma il “Premio per l’infanzia e l’adolescenza” ad Antonio Patuelli, presidente dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana per il suo impegno nella tutela dei minori. Il riconoscimento, consegnato dal professore Ernesto Caffo, presidente di Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets è stato assegnato a Patuelli “per la grande sensibilità e attenzione da sempre dimostrate sui temi della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la preziosa e costruttiva collaborazione in una visione di impegno sociale in difesa dei diritti e della dignità dei minori e l’impegno per la promozione dell’importanza dell’educazione finanziaria delle nuove generazioni in un contesto di vita sempre più digitale e in costante cambiamento”. L’obiettivo comune condiviso da Abi e Telefono Azzurro nell’occasione è di continuare a promuovere percorsi per il benessere dei giovani, sostenendo la collaborazione tra istituzioni, professionisti, aziende tecnologiche, settore accademico, società civile e mondo bancario. “L’azione di Telefono Azzurro ha posto da sempre il bambino al centro e per farlo ci siamo impegnati e continuiamo a impegnarci attraverso solide e sempre più importanti collaborazioni. In un mondo in rapida evoluzione, proteggere i diritti e il benessere dei bambini rappresenta non solo un imperativo morale per tutta la comunità, ma anche un investimento fondamentale per un futuro sostenibile. Siamo felici di poter portare avanti la nostra mission condividendo visioni e obiettivi con chi in questi anni ha dimostrato un grande impegno a favore dei minori e per questo teniamo particolarmente al conferimento di questo premio al Presidente dell’Abi, Antonio Patuelli”, ha detto Caffo.

