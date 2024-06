Prende pensione da cieco ma non lo è, sequestrati 109 mila euro

agenzia

Indagini Guardia di finanza, contestata la truffa aggravata

TROPEA, 07 GIU – Ha percepito per anni la pensione d’invalidità come cieco, ma in realtà ci vede benissimo. Adesso la Tenenza di Tropea lo ha scoperto e gli ha sequestrato quasi 110 mila euro, contestandogli anche il reato di truffa aggravata. Le indagini che hanno portato alla scoperta del comportamento illecito dell’uomo sono state condotte sotto le direttive della Procura della Repubblica di Vibo Valentia. Il falso cieco è stato notato mentre faceva lunghe passeggiate da solo e senza utilizzare alcun ausilio per la deambulazione, facendo attenzione alle automobili in transito e salutando le persone per strada, e mentre usava lo smartphone. L’uomo, inoltre, è stato ripreso dai finanzieri mentre lavorava “in nero” in uno stabilimento balneare, sistemando ombrelloni e lettini e fornendo assistenza ai turisti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA