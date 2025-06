Prendeva in leasing auto di lusso ma non le restituiva: sequestrati 1,5 milioni a imprenditore

monza

L'inchiesta della Guardia di finanza e della procura di Monza

Proseguono senza sosta le indagini della Guardia di Finanza di Monza Brianza, coordinate dalla Procura della Repubblica locale, nell’ambito del traffico illecito di autovetture di lusso.

L’inchiesta, che aveva già portato a misure cautelari nei confronti di 14 persone lo scorso gennaio, ha visto un nuovo sviluppo con il sequestro preventivo di 8 veicoli di lusso, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Monza, riguarda un imprenditore già coinvolto nell’indagine, accusato di appropriazione indebita.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe stipulato contratti di leasing senza intenzione di onorarli, per poi cedere le auto in sublocazione, violando gli accordi e impedendo la restituzione ai legittimi proprietari.Tra i veicoli sequestrati figurano due Lamborghini Urus, una Mercedes G63AMG, un Land Rover Range Sport, un Land Rover Defender e tre Audi (modelli RSQ5, RSQ3 e RS3), rintracciate in diverse località del territorio nazionale, tra cui Monza, Cinisello Balsamo, Roma, Genova, Anzio e Ariano Irpino.