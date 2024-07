‘Presa della battigia’, cartello Vendesi su Castel dell’Ovo

agenzia

'Contro la svendita e privatizzazione del patrimonio pubblico'

NAPOLI, 14 LUG – Un grande cartello “Vendesi”, con sotto i nomi Meloni-Manfredi è stato affisso su Castel dell’Ovo, a Napoli, che partecipa così alla mobilitazine nazionale denominata “Presa della battigia”: “abbiamo scalato il castello simbolo della nostra città, per denunciare la svendita e privatizzazione del patrimonio pubblico e dei beni comuni”, si legge in un comunicato del Comitato mare libero pulito e gratuito Napoli e Napoli Libera. “Vogliamo che il mare ritorni agli abitanti da San Giovanni a Bagnoli, passando per Posillipo tutta la costa deve diventare accessibile, libera e pulita”, proseguono gli organizzatori dell’iniziativa, secondo cui si tratta di “un processo partito dalla stipula del ‘Patto per Napoli’ siglato dal governo Draghi, e che ad oggi, viene condotto dal governo Meloni e dall’amministrazione Manfredi che perseverano nella svendita e privatizzazione del litorale di Bagnoli tramite l’art 14 del ‘DL Coesione’ che prevede un finanziamento di 1 miliardo e 200 milioni di euro con la clausola di agire in deroga alle leggi dello stato sul ripristino della linea di costa”.

