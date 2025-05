Presentata a Roma la seconda edizione della Balloon Cup

agenzia

Frecce Tricolori sugli Internazionali, Sinner col naso all'insù

ROMA, 14 MAG – Presentata a Roma la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup 2025”, manifestazione organizzata da Difesa Servizi – in collaborazione con Sport e Salute – con mongolfiere italiane e internazionali, a gas e ad aria calda, per promuovere valori, capacità e tradizioni dell’Aeronautica Militare. Il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, il generale Luca Goretti, ha sottolineato come l’evento rappresenti un “valore strategico e simbolico per l’Aeronautica Militare e per l’intero Paese. È fondamentale coinvolgere le nuove generazioni e le scuole, affinché il volo diventi motore di inspirazione e crescita”. “La Balloon Cup – le parole dell’ad di Difesa Servizi, Luca Andreoli – rappresenta per noi un passaggio importante perché ha dato concretezza a qualcosa che pensavano già da qualche tempo e che oggi, anche con questa manifestazione, riusciamo a realizzare: il cosiddetto ‘marketing trasversale’, la promozione attraverso eventi iconici dei brand delle forze armate e i valori della Difesa di cui sono portatori”. La presentazione della manifestazione – che quest’anno prende il titolo di ‘Dalla mongolfiera alla stratosfera’ – è stata suggellata dal passaggio delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma in occasione degli Internazionali, un momento che ha emozionato anche il numero 1 Jannik Sinner che si è fermato ad ammirarle e applaudirle dagli adiacenti campi del Foro Italico.

