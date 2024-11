Presentato il Forum della gastronomia messicana in Italia

agenzia

Si svolge in Calabria. Il via venerdì, l'epilogo il 3 dicembre

ROMA, 25 NOV – In occasione del 150/o anniversario dei rapporti diplomatici tra Messico e Italia, la Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione del IX Forum mondiale della gastronomia messicana in Italia, organizzato per promuovere e valorizzare la cucina della tradizione inserita nel patrimonio Unesco. Quest’anno sono previsti spazi di confronto e dialogo con un progetto che coinvolge la Calabria e i borghi di Altomonte e Gerace. Il forum si chiuderà a Reggio Calabria. L’evento si svolge dal 29 novembre al 3 dicembre e si svilupperà attorno al tema ‘Messico-Italia, Michoacán e Calabria: due cucine regionali che irradiano saggezza’. La kermesse, che coinvolge anche la Spagna, nasce dalla collaborazione fra la presidente del Conservatorio de la Cultura gastronomica mexicana, Gloria Lopez Morales, diplomatica messicana, e l’esperta italiana di patrimonio culturale Unesco, Patrizia Tardi, che hanno lavorato in sinergia soprattutto con l’Ambasciata del Messico in Italia. Il IX Forum mondiale aprirà alle istituzioni dei due Paesi, ad esperti Unesco, cuochi tradizionali, chef e professionisti della cucina messicana, spagnola, italiana, calabrese, calabro-greca, Università, OnG, accademici e specialisti di tutti i settori legati alla cucina della tradizione come patrimonio culturale. Al contempo verranno tracciate le linee guida per definire, attraverso una dichiarazione d’intenti contenuta nella ‘Carta di Reggio Calabria’, che verrà firmata il 3 dicembre da tutti i soggetti coinvolti nel progetto; una strategia comune che avvìi nel 2025 azioni di diplomazia culturale sui temi della cucina della tradizione e del patrimonio Unesco. “Conosco in prima persona l’importanza del Forum mondiale della gastronomia messicana, il suo lavoro dedicato alla promozione e alla valorizzazione della cucina tradizionale, così come la sua capacità di aprire spazi di dialogo e incontro – spiega l’ambasciatore messicano in Italia, Carlos Garcia de Alba -. L’unione di due superpotenze culturali, come il Messico e l’Italia, delle due cucine regionali rinomate come quella di Michoacán e calabrese, formano senza dubbio una ricetta di successo”.

