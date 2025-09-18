Preside invita a Marcia Pace, critiche da assessore alla scuola

agenzia

La Spezia, il leghista Brogi: alimenta sentimenti di divisione

LA SPEZIA, 18 SET – Una dirigente scolastica invita i propri studenti e gli altri istituti a partecipare a una Marcia per la Pace e l’assessore alla scuola la invita a lasciare la politica fuori dalla scuola. Succede alla Spezia dove Sandra Fabiani, preside dell’Isa 2 Rita Levi-Montalcini, che accorpa alcune scuole della città e di Porto Venere, ha scritto ai colleghi dirigenti scolastici della provincia sottolineando “l’attuale situazione geopolitica mondiale, con oltre 60 conflitti attivi” e in particolare “la drammatica crisi umanitaria che sta colpendo il popolo palestinese”. Nel condannare il genocidio in Palestina, “il nostro ruolo di educatori ed educatrici ci impone di difendere i diritti umani, promuovere la giustizia e coltivare nei nostri studenti una coscienza critica e solidale”. Una presa di posizione che riprende un documento del collegio dei docenti dello stesso istituto, che ha inserito nel suo piano di offerta formativa, oltre la Giornata internazionale della Pace, la Giornata della Memoria, la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e la Settimana della lettura. Contro l’iniziativa della dirigente si è schierato Lorenzo Brogi della Lega che ricopre il ruolo di assessore alla scuole della giunta Peracchini. Brogi critica “il contenuto della comunicazione che assume un carattere politico e unilaterale” e individua “parole di condanna che rischiano di alimentare nell’animo collettivo sentimenti di divisione e persino di xenofobia. Quando un dirigente scolastico utilizza il proprio ruolo per dare copertura istituzionale a manifestazioni dal chiaro carattere politico, siamo di fronte a una pratica inopportuna che tradisce il ruolo educativo della scuola. Trovo inaccettabile che una dirigente scolastica utilizzi il proprio incarico per coinvolgere studenti e famiglie in manifestazioni ideologiche”, scrive Brogi in una nota firmata come esponente della Lega, “come cittadino e come padre”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA