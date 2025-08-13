Presidente Parco Vesuvio, forse verso fine brutta storia

agenzia

Prosegue opera di bonifica aree, soluzione tra oggi e domani

OTTAVIANO (NAPOLI), 13 AGO – “Prosegue l’attività di bonifica sul campo nelle aree del Vesuvio interessate dagli incendi. C’è ancora un Canadair e due elicotteri che sorvolano per qualche piccolo focolaio ancora presente” Lo dice il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca nel fare il punto sulla situazione delle fiamme che hanno interessato, in questi giorni, il versante del Monte Somma del Parco Nazionale del Vesuvio, e precisamente i territori comunali di Terzigno e Ottaviano, la Riserva Alto Tirone, le aree di Trecase e la zona di via Resina Nuova a Torre del Greco. “Se si continua così, tra oggi e domani potremmo mettere la parola fine a questa brutta storia”. Per fare luce sulle cause degli incendi sono due le Procure al lavoro: la Procura di Nola, competente sul territorio di Terzigno, e quella di Torre Annunziata, dal momento che le fiamme hanno interessato le zone di Torre del Greco, Trecase e l’area boschese. Al lavoro anche una squadra investigativa di specialisti costituita dall’Arma dei Carabinieri. (ANSA)

