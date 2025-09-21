Presidente Umbria, non risultano danni per sisma Massa Martana

agenzia

Attivata la protezione civile regionale

PERUGIA, 21 SET – “Al momento non risultano danni. Non ci sono stati segnalati problemi né dai vigili del fuoco né da chi è sul posto”: è il quadro fatto dalla presidente della Regione Stefania Proietti dopo il terremoto di Massa Martana. A riferirlo è stata lei stessa contattata dall’ANSA. La Regione ha subito attivato il sistema di protezione civile ed è in contatto anche con la sala operativa nazionale. “Per avere un quadro più preciso attendiamo le verifiche che saranno fatte” ha detto ancora Proietti che è in costante contatto con il sindaco di Massa Martana e con gli altri della zona. La scossa è stata infatti avvertita anche nello spoletino.

