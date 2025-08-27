Presidenza Cei, ‘siamo con i Patriarchi, no a sfollamenti’

agenzia

'Facciamo nostre le parole di Pizzaballa e Teofilo'

CITTÀ DEL VATICANO, 27 AGO – La Chiesa italiana esprime solidarietà e sostegno ai Patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa e Teofilo III, che ieri, in una nota congiunta, hanno annunciato che non lasceranno Gaza. “Nel rinnovare la vicinanza per la forte testimonianza in una terra martoriata – spiega la Cei – la Presidenza fa proprie le parole dei due Patriarchi, ricordando che non può esserci futuro basato sulla prigionia, lo sfollamento dei palestinesi o la vendetta: non è questa la giusta via, non vi è alcuna ragione che giustifichi lo sfollamento deliberato e forzato di civili”.

