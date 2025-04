Presidio Cambiare Rotta davanti alla Sapienza

agenzia

Giovani ottengono incontro con la rettrice Polimeni il 22 aprile

ROMA, 16 APR – Presidio stamane davanti al rettorato dell’università La Sapienza da parte di 50 giovani del movimento studentesco Cambiare rotta che da tempo chiedono un incontro con la rettrice Antonella Polimeni per affrontare una serie di problematiche universitarie. I ragazzi, in tarda mattinata, hanno dato vita ad un un corteo per le vie dell’ ateneo. “Non ci tagliate il futuro!”, si legge negli striscioni. E anche: “Soldi all’università non alla guerra!”. In corteo è stata portata anche una gigantografia della rettrice. “Non ci fermano le vostre porte chiuse, vogliamo un incontro”, hanno scandito gli studenti. E al megafono, tra i fumogeni, hanno gridato il coro: “Dove sei, dove sei, Polimeni dove sei?”. E ancora: “Vergogna, vergogna”. Alla fine è stato garantito un incontro con la rettrice il 22 aprile alle ore 12:00.

