Presidio per la Flotilla davanti al Comune di Venezia

agenzia

Gli attivisti: 'Gaza sta bruciando, Israele è fuori controllo'

VENEZIA, 24 SET – Un centinaio di persone si sono radunate davanti a Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, per un presidio in sostegno alla Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, accompagnati dalla musica, hanno portato bandiere della Palestina, cartelli, barchette di carta e striscioni. A convocare il presidio è stato il Centro sociale Morion, che ha risposto all’appello del Global Movement to Gaza alla mobilitazione in seguito agli attacchi con droni subiti la scorsa notte da undici delle imbarcazioni in viaggio per portare aiuti a Gaza. “Gaza sta bruciando, Israele è fuori controllo e i nostri governi sono suoi complici”, denuncia il centro sociale, che dà appuntamento a venerdì per un’assemblea cittadina in vista delle prossime mobilitazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA