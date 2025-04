Presunto assassino della ex morto in impatto con cisterna

agenzia

Sembra si stesse allontanando da luogo omicidio della donna

BASILIANO, 17 APR – Mohamed Naceur Saadi, di 58 anni, presunto assassino della ex moglie, all’interno dell’abitazione di lei, a Udine, è deceduto all’istante dopo l’impatto con una cisterna. Lo rendono noto i vigili del fuoco del comando provinciale, che sono intervenuti, attorno alle 13, sul luogo del violentissimo impatto, lungo la strada statale 13 Pontebbana, a Basiliano. I vigili del fuoco hanno stabilizzato l’auto, che, dopo l’urto con il mezzo pesante, era finita a bordo strada con la parte anteriore rivolta a un fossato, e hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per creare un varco, tra le lamiere dell’abitacolo, dal quale hanno estratto dal mezzo l’automobilista. Il personale medico inviato dalla centrale operativa regionale della Sores Fvg ha solo potuto constatare il decesso. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito con la completa messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area del sinistro. Rilievi da parte dei carabinieri che, appena accertata l’identità della vittima, hanno avvisato la polizia, confermando che si trattava del principale sospettato del femminicidio, ricercato da tutte le forze dell’ordine. La trafficata arteria è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza: pesanti disagi si sono registrati alla circolazione, deviata sulla viabilità locale.

