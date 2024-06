Pride: Manfredi, società più coesa se rispetta diritti

agenzia

'Pe una società più libera'

NAPOLI, 29 GIU – “Oggi è un Pride molto importante per la grandissima partecipazione e per affermare l’importanza dei diritti perché una società più libera, nella quale si rispettano i diritti di tutti è anche una società più sicura, più coesa, che cresce di più. Noi vogliamo una comunità che sia sempre più aperta e rivolta al futuro”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, prima della partenza, da piazza Municipio, del corteo del Napoli Pride che sfilerà per le strade del centro per arrivare in piazza Dante dove ci sarà lo spettacolo conclusivo. Manfredi ha ricordato anche il “lavoro di preparazione” per arrivare alla sfilata di oggi con i tanti appuntamenti che per una settimana hanno animato il Pride Park all’Albergo dei poveri dove si sono svolti dibattiti, incontri e confronti che nella giornata di ieri hanno visto anche la partecipazione della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e del presidente del M5s, Giuseppe Conte. “Sarà una grande Pride – ha aggiunto Manfredi – con una straordinaria partecipazione della città. Napoli culturalmente e per sua natura ha sempre seguito la direzione dei diritti e sta rafforzando questo percorso”.

