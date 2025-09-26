Prima nomina di Curia per il Papa, Iannone ai Vescovi

agenzia

Prenderà possesso nell'incarico lasciato da Prevost il 15/10

CITTÀ DEL VATICANO, 26 SET – Il Papa ha nominato nuovo prefetto della Congregazione dei vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina monsignore Filippo Iannone, finora Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi. Prenderà possesso dell’incarico il prossimo 15 ottobre 2025. Ne dà notizia il bollettino della sala stampa vaticana Si tratta della prima importante nomina di Curia e che va tra l’altro a colmare il vuoto lasciato proprio da Robert Francis Prevost che da cardinale (dal 12 aprile 2023 al 8 maggio 2025) era a capo del dicastro che istruisce e perfeziona le nomine dei vescovi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA