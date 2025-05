Primario arrestato a Piacenza, si allarga l’inchiesta

agenzia

Si valuta il favoreggiamento nelle parole dei colleghi

BOLOGNA, 14 MAG – Potrebbe allargarsi l’inchiesta che, all’ospedale di Piacenza, ha portato all’arresto di Emanuele Michieletti, il primario di radiologia, accusato di violenza sessuale e stalking sulle colleghe. Secondo quando riferisce il quotidiano Libertà gli investigatori della squadra mobile coordinati dalla procura stanno valutando l’ipotesi di favoreggiamento. Come risulterebbe anche da alcune chat, infatti, è emerso che altri operatori che lavorano nell’ospedale erano a conoscenza della situazione. Qualcuno di loro avrebbe addirittura consigliato il primario su come “utilizzare” al meglio le donne alle sue dipendenze. Al di là dell’opportunità di questi scambi di opinione dal tono più o meno scherzoso, rimane il fatto che se queste persone fossero state al corrente di violenze nel reparto di radiologia, l’ipotesi di favoreggiamento potrebbe essere preso in esame e portare all’iscrizione di altre persone sul registro degli indagati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA