Primi indagati per tragedia Natisone, a breve chiusura inchiesta

Lo conferma l'avvocato di una delle vittime,'vogliamo giustizia'

PREMARIACCO, 19 NOV – Ci sono i primi indagati nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Udine sulla tragedia del Natisone, nelle cui acque a fine maggio morirono tre giovani, travolti dalla piena del fiume. Lo ha confermato all’ANSA, Gaetano Laghi, l’avvocato di Cristian Casian Molnar, una delle vittime. “Il fascicolo è passato dal modello 44 al modello 21, e cioè da indagati ignoti a indagati noti – ha ricordato il legale -. L’ho scoperto, per caso, nelle scorse ore, caricando degli atti, nel portale Giustizia. Si tratta di un’evoluzione abbastanza scontata dell’inchiesta, attendiamo ora di capire quante e quali persone saranno chiamate a rispondere per la morte dei tre amici, posto che la famiglia che assisto si attende giustizia”. “Sono persuaso che si arriverà presto alla chiusura delle indagini – ha concluso l’avvocato -, considerati i tempi che sono stati necessari per gli accertamenti”.

