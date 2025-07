Primo CdA per Fondazione Polo Nazionale Dimensione Subacquea

agenzia

Presidente Pinotti,'centro eccellenza per ricerca e innovazione'

ROMA, 14 LUG – Si è tenuta oggi presso il Centro di Supporto e Sperimentazione della Marina Militare di La Spezia la prima riunione del consiglio di amministrazione della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea ‘Pns’, organismo nato lo scorso maggio con l’obiettivo di coordinare e promuovere lo sviluppo integrato delle capacità subacquee nazionali in ambito civile, industriale, scientifico e militare. La Fondazione, costituita da ministero della Difesa e Difesa Servizi, ha la forma giuridica di fondazione di partecipazione di diritto privato, senza scopo di lucro e di interesse generale. Rappresenta il perno istituzionale e operativo per il raggiungimento degli obiettivi del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, promosso per rafforzare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del dominio subacqueo. Tra i suoi obiettivi la promozione e il coordinamento dello sviluppo di attività in ambito tecnologico, scientifico e industriale, la ricerca tecnico-scientifica nel settore underwater, aumentare la competitività del sistema industriale nazionale, tutelare e valorizzare la proprietà intellettuale del settore. La governance della Fondazione è formata dal CdA i cui organi sono rappresentati dal presidente, l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, dal vice presidente Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi, da Barbara Caputo, direttrice del Centro di Eccellenza del Politecnico di Torino sull’AI, Cristiano Ghirlanda, membro del CdA di Fondazione Carispezia e ad di Euroguarco Spa, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal direttore generale e dall’assemblea generale e dei soci Fondatori. Al primo consiglio di amministrazione era presente anche il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, presidente onorario della Fondazione. “Con l’avvio dei lavori – le parole di Pinotti – prende pienamente forma la governance del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, destinato a diventare un centro di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e la cooperazione strategica nel dominio underwater”. “Questo Polo rappresenta una risposta concreta alle sfide tecnologiche, economiche e geopolitiche legate alla dimensione subacquea, rafforzando la posizione dell’Italia come leader europeo e mediterraneo in un settore cruciale per la sicurezza e lo sviluppo industriale – ha detto Andreoli -. La Fondazione è un laboratorio di innovazione, uno strumento organizzativo innovativo di carattere amministrativo per favorire e facilitare l’integrazione pubblico-privato in un settore di grande prospettiva come l’underwater”. “La Fondazione – ha concluso Credendino – è lo strumento chiave per rafforzare l’impatto economico, tecnologico e industriale del Polo, rendendolo più attrattivo e sostenibile nel medio-lungo periodo”.

