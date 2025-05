Primo Regina Caeli del Papa, bonifiche e doppio step controlli

agenzia

Domani attesi 150mila fedeli, saranno installati maxischermi

ROMA, 10 MAG – Scatteranno domani mattina all’alba le bonifiche in piazza San Pietro per il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV. Per accedere alla piazza ci sarà un doppio step di controlli: prima ai prefiltraggi più esterni e poi ai ‘checkpoint’ dotati di metal detector. Si attende per domani un flusso di fedeli in linea con quello della fumata bianca quando sono confluite in piazza, in meno di un’ora, 150mila persone. Saranno istallati anche maxischermi. Domani è inoltre in programma il Giubileo delle Bande a cui sono previsti circa 60mila partecipanti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA