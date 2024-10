Primo volo dell’idrovolante elettrico realizzato dal Politecnico

agenzia

L'aeromodello progettato da un team di studenti

TORINO, 17 OTT – Primo volo dell’aeromodello a propulsione elettrica costruito da un team degli studenti del Politecnico di Torino. Il velivolo, replica dell’icona dell’aeronautica negli anni Venti e Trenta, modello Savoia Marchetti S5XX, è decollato dalle acque dei laghi di Caselette inferiore, per compiere un volo di cinque minuti ed effettuare un ammaraggio finale. Materiali compositi e moderne tecnologie sono gli elementi alla base del progetto basato sull’innovazione e sostenibilità, che, come alternativa alle batterie, propone la propulsione elettrica. Un modello di idrovolante alimentato a celle a combustibile a idrogeno. Sarebbe il primo prototipo in assoluto nella storia dell’aeronautica. L’ambizione del team, guidato dal docente di ingegneria meccanica e aerospaziale Enrico Cestino, è di progettarlo nei prossimi mesi. L’obiettivo finale è di creare un idrovolante a elevata autonomia chilometrica e oraria e a basso impatto ambientale, raggiungibile avvalendosi di un sistema di potenza ad elevata energia specifica, basato su Fuel-Cell a idrogeno. “La prova è stata fondamentale nel dimostrare agli studenti come solo attraverso un intenso lavoro di ideazione, progettazione, analisi e sperimentazione sia possibile raggiungere il successo – ha commentato il Cestino -. Una prova importante, che incentiverà il team ad impegnarsi ancora di più nell’affrontare le future sfide della ricerca”. “Attraverso i team studenteschi l’Ateneo intende promuovere sempre di più un approccio interdisciplinare di fondamentale importanza, che prepara ad affrontare sfide complesse da prospettive diverse e integrate, preparando i nostri e le nostre studenti alle sfide che incontreranno nel loro futuro professionale”, ha affermato il rettore Stefano Corgnati.

