Primo weekend di agosto con aria fresca e temporali

agenzia

iLMeteo.it, perturbazione porta maltempo soprattutto al nord

ROMA, 01 AGO – Saranno aria fresca e temporali a caratterizzare il primo weekend di agosto. Colpa di un ciclone proveniente dalla Danimarca. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, confermando un peggioramento dapprima al Nord e poi al Centro durante l’esodo di milioni di italiani verso i luoghi di villeggiatura. “Nelle prossime ore – afferma – sono previsti rovesci sulle regioni settentrionali, specie dal pomeriggio del venerdì su Lombardia orientale e Triveneto”. Domani il maltempo investirà il Nord: sono previsti frequenti temporali sin dal mattino, localmente intensi, dalla Liguria fino alla Romagna, in estensione anche all’Alta Toscana e al nord delle Marche. Dal pomeriggio i fenomeni si concentreranno soprattutto sul Nord-Est con le prime schiarite al Nord-Ovest e le temperature massime arriveranno ad appena 22°C. Al Sud e sul resto del Centro (Lazio, Abruzzo e Molise) il tempo sarà estivo e gradevole. Infine domenica la perturbazione ma causerà ancora dei rovesci tra Romagna nella notte, Toscana fino al mattino e Marche fino al pomeriggio: le temperature torneranno a salire al Nord-Ovest, scenderanno al Centro, specie tra Umbria e Marche. Altrove prevarrà il sole con un clima piacevole. Nel dettaglio – Venerdì 1. Al Nord: peggiora dalle Alpi verso le pianure, specie centro orientali. Al Centro: sole, nubi di calore sui rilievi. Caldo normale. Al Sud: sole e clima piacevole. – Sabato 2. Al Nord: rovesci e temporali sparsi e calo termico. Al Centro: sole, salvo rovesci tra Alta Toscana, Umbria e Marche. Al Sud: sole e clima piacevole. – Domenica 3. Al Nord: torna il sole, ultimi rovesci al Nord-Est. Al Centro: rovesci sparsi su Marche e Abruzzo. Al Sud: sole e clima piacevole. Tendenza: nuova settimana soleggiata e via via più calda.

