Primo weekend di Maggio soleggiato, peggioramento da lunedì

Domenica temperature fino a 30 gradi. Martedì maltempo

ROMA, 04 MAG – Dopo un inizio del mese traballante e perturbato, il primo weekend di maggio si presenta soleggiato, grazie alla rimonta dell’alta pressione su tutta l’Italia, salvo piccole insidie marginali. Ma è in arrivo già da lunedì un nuovo peggioramento. Queste le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore il tempo sarà soleggiato quasi ovunque, con temperature minime in aumento. Il vento soffierà però ancora teso di Maestrale sul Basso Tirreno e sulla Puglia, il cielo sarà a tratti velato sul settore occidentale e parzialmente nuvoloso in montagna dove non si escludono brevi ed isolati rovesci di calore nel pomeriggio. Domenica 5 maggio tempo ancora buono seppur con qualche nuvola di passaggio in più al Nord; attese temperature in ulteriore aumento, sia nei valori minimi che massimi, venti in totale attenuazione e cieli azzurri specie al Centro-Sud. Sulle Alpi invece ci sarà qualche rovescio specie nel pomeriggio sul settore occidentale e qualche addensamento in più sulla Liguria. Le temperature saliranno fino a 30°C in Sardegna e fino a 25°C anche al Nord-Est. L’inizio della nuova settimana sarà all’insegna, invece, di una nuova perturbazione atlantica. Già da lunedì 6 mggio peggioramento su Alpi e Prealpi, verso Liguria e Pianura Padana dalla sera. Il clou arriverà martedì 7 anche con grandine al Nord e su parte del Centro e da mercoledì anche al Sud. Tempo che resterà instabile per buona parte della settimana. NEL DETTAGLIO Sabato 4. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo. Al sud: bel tempo. Domenica 5. Al nord: soleggiato salvo nubi di passaggio. Al centro: bel tempo. Al sud: bel tempo e più caldo. Lunedì 6. Al nord: nubi in aumento con precipitazioni dal pomeriggio su Alpi, Prealpi e Liguria. Al centro: bel tempo salvo nubi in aumento in Alta Toscana. Al sud: soleggiato e caldo. Tendenza: da martedì perturbazione atlantica, prima al Centro-Nord poi da mercoledì anche al Sud.

