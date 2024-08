Principio d’incendio dalla lavatrice, morta anziana a Milano

agenzia

Per arresto cardiaco

MILANO, 18 AGO – Un principio d’incendio partito dalla lavatrice che ha provocato fumo in tutto un condominio: per questo i vigili del fuoco questa mattina dopo le 6 sono intervenuti in via Don Grazioli a Milano, nella zona Nord della città, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di cinque. Ma al loro arrivo, oltre all’ incendio, domato, e al tanto fumo, i pompieri hanno trovato una anziana, di 93 anni, in arresto cardiaco, dovuto con ogni probabilità alle esalazioni. Con loro sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasportata al vicino ospedale Niguarda tentando invano di rianimarla.

