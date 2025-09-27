Pro Pal verso l’aeroporto torinese, “dieci feriti tra noi”

Manifestazioni

Il corteo ha cercato di sfondare il cordone di polizia

“Ci sono dieci feriti tra noi”. Lo riferiscono i manifestanti pro Palestina, dopo il tentativo di sfondare il cordone di polizia per arrivare da Torino all’aeroporto Sandro Pertini a Caselle. I dieci stanno cercando di medicarsi in un’auto sanitaria autorganizzata proprio per il corteo, dove hanno acqua, disinfettanti e ghiaccio. I manifestanti, che si sono trovati la strada sbarrata dallo schieramento della polizia appena prima di uscire dalla città, hanno cercato di andare avanti. “Siete pregati di farci passare, lo chiediamo alla vostra umanità” hanno detto poco prima di iniziare a lanciare oggetti, bottiglie di vetro, sassi, qualche torcia, fumogeni e grossi petardi verso gli agenti, colpendoli anche con le aste delle bandiere palestinesi con cui sfilavano in corteo. La polizia ha continuato a sbarrare loro la strada, utilizzando anche un idrante e dei lacrimogeni. Il corteo ha annunciato quindi che tornerà indietro e che cercherà di arrivare a Caselle da altre strade e lo sta facendo. Un centinaio circa di manifestanti in bicicletta invece nel frattempo sono riusciti a entrare nella superstrada che porta allo scalo Sandro Pertini, che dista una quindicina di chilometri dalla città. A Borgaro Torinese, paese a oltre metà strada verso l’aeroporto, una cinquantina di manifestanti intanto è in presidio. La superstrada per l’aeroporto in direzione dello scalo è stata chiusa al traffico, mentre è percorribile in direzione del capoluogo, ma con uscita prima di arrivare in città.

