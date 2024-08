Problemi di connessione, il Messaggero e altri tre giornali non vanno in edicola

Italia

Quattro quotidiani del gruppo Caltagirone non sono usciti oggi. E la società accusa Fastweb del disservizio

L’inaffidabilità di Fastweb ha costretto il Messaggero e altri tre giornali del gruppo Caltagirone (il Mattino, il Corriere Adriatico, Il Quotidiano di Puglia) a non uscire in edicola e in versione digitale nell’edizione odierna. Mentre Il Gazzettino è uscito in versione incompleta. Un grave danno per i nostri lettori, per l’azienda e per i giornalisti che, ogni giorno, garantiscono un’informazione capillare sui fatti italiani e del mondo». Lo scrive Il Messaggero di Roma nella propria home page.