Problemi logistici in carcere Terni dopo la rivolta dei detenuti

Danni ingenti in due sezioni, si studia nuovo assetto

TERNI, 17 GIU – Ha lasciato uno strascico di problemi logistici nel carcere di Terni la violenta protesta dei detenuti in due reparti della media sicurezza. Rivolta terminata nella notte. Secondo quanto risulta all’ANSA nel carcere di Terni la protesta ha provocato danni ingenti. Alle telecamere del sistema di videosorveglianza, ad arredi e anche ad alcuni letti. Ma più in generale a tutto quanto presente nei due reparti. Tanto da rendere inutilizzabili alcune celle. I vertici del carcere di Terni stanno quindi predisponendo un nuovo assetto della struttura. Nessun danno particolare invece nel carcere di Spoleto, anche questo interessato dalle proteste. “La rivolta è rientrata ma resta un clima di tensione e stanchezza in tutte le componenti del sistema carcerario” ha commentato con l’ANSA il Garante dei detenuti della Regione Umbria Giuseppe Caforio.

