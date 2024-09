Problemi nel nodo di Roma, ritardi treni fino a un’ora

agenzia

Per Av provenienti dal Sud, Intercity e regionali

ROMA, 11 SET – Nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea. Lo rende noto Ferrovie dello Stato aggiungendo che è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi. I treni AV provenienti da Nord fermano a Roma Tiburtina invece che a Roma Termini. Si registrano ritardi fino a 60 minuti anche per i treni AV provenienti da Sud, Intercity e Regionali. Potenziata l’assistenza e le informazioni ai passeggeri.

