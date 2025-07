Problemi su linea ferroviaria Trieste-Monfalcone, forti disagi

agenzia

Cancellazioni e ritardi. Dalle 14 si viaggia su un binario

TRIESTE, 01 LUG – Forti ritardi e numerose cancellazioni. Sono i disagi che da stamani si stanno verificando nel tratto ferroviario tra Trieste e Monfalcone (Gorizia), praticamente la prima fermata di rilievo tra i due centri, che distano circa mezzora in treno. Stamani il passaggio di un treno merci ha causato un problema lungo la linea aerea che per ore è stata completamente interrotta. Poi, dopo le 14, è stata ripristinata almeno linea verso Trieste, sul cui unico binario si alternano dunque i vari convogli in una direzione e nell’altra. Per coprire la tratta è stato avviato un servizio di autobus sostitutivi. Da Monfalcone non esiste una alternativa ferroviaria per raggiungere il capoluogo giuliano.

