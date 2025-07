Processo a Grillo Jr a fasi finali, lunedì attesa la sentenza

agenzia

Altre tre udienze con le arringhe dei difensori

TEMPIO PAUSANIA, 10 LUG – Con l’arringa del secondo difensore di Ciro Grillo, l’avvocato Ernesto Monteverde, si è chiusa la prima delle tre udienze fissate dai giudici del tribunale di Tempio Pausania per la discussione del pool della difesa dei quattro imputati accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Si torna in aula domani, venerdì 11 alle 10.30, sabato 12 ma anche lunedì 14 luglio – questa data è stata aggiunta oggi – per il proseguo delle arringhe e a seguire le eventuali repliche. Poi i giudici dovrebbero entrare in camera di consiglio per emettere la sentenza, forse nella stessa giornata. L’avvocato Monteverde ha ripreso la linea difensiva del suo collega: “Quello che dice questa ragazza non è mai quello che poi fa e ha la propensione a non dire la verità. Non è credile e voi giudici avete gli elementi per definirlo. I periti stessi hanno detto che lei ha un problema a dire di no. In questa aula abbiamo sentito sviscerare le chat dei quattro ragazzi in cui sono stati sottolineati i termini definiti sessisti e aggressivi verso le donne, ma anche nelle chat della ragazza con le amiche il tono e il linguaggio utilizzato denota disprezzo nei confronti dei ragazzi in generale, che definisce sfigati, parlando anche del sesso non sempre come sacro, ma più spesso in maniera disinvolta e con meno sacralità”. “Dal nostro punto di vista anche solo la richiesta di condanna a questi quattro ragazzi è sbagliata. Abbiamo presentato ai giudici ragionevoli dubbi”, Quindi, rivolto al collegio, l’avvocato ha concluso: “Avete un macigno che pesa sulla testa di questi ragazzi, all’epoca appena maggiorenni”. Sul capo di imputazione B, quello riguardante le foto a fondo sessuale scattate alla seconda ragazza, il legale è stato chiaro: “È un fatto brutto, lo hanno ammesso anche i ragazzi, ma non l’hanno toccata, non c’è stato contatto, e non c’è il reato sessuale così come non è presente la violenza di gruppo. Le mie richieste sono assolutorie per entrambi i capi di imputazione”

