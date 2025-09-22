Processo a Grillo jr, Bongiorno ‘la ragazza non ci sarà’

agenzia

'Voglio credere nella giustizia'. Assenti anche i 4 imputati

CAGLIARI, 22 SET – “La ragazza fisicamente non ci sarà, perché l’ho vivamente sconsigliata, ma è come se fosse qui”. Così l’avvocata Giulia Bongiorno, che rappresenta la studentessa italo norvegese vittima del presunto stupro di gruppo avvenuto in Costa Smeralda nel luglio 2019 per il quale questa sera è attesa la sentenza al processo in corso a Tempio Pausania contro Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, anche loro oggi assenti. “Cosa mi aspetto dalla sentenza? Voglio credere nella giustizia, voglio credere che quanto detto dalla mia assistita trovi riscontro nella sentenza”, ha aggiunto l’avvocata Bongiorno.

