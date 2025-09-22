Processo Grillo jr, giudici in camera di consiglio

agenzia

Procuratore Capasso ha chiesto 9 anni, le difese l'assoluzione

CAGLIARI, 22 SET – Terminate le ultime repliche dei legali delle difese, il collegio giudicante presieduto da Marco Contu – a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu – si è chiuso in camera di consiglio per emettere la sentenza, attesa a fine sera. I quattro imputati al processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze, Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, sono assenti e non assisteranno dunque alla lettura della sentenza in tribunale a Tempio Pausania. Assente anche la studentessa italo norvegese, all’epoca 19enne, che denunciò il presunto stupro ai carabinieri di Milano alcuni giorni dopo i fatti contestati la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo. Un processo durato tre anni e mezzo: il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha chiesto una condanna a 9 anni per tutti gli imputati. Gli avvocati difensori dei quattro ragazzi l’assoluzione piena perché il fatto non sussiste.

