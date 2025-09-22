Processo Grillo jr, il figlio del comico e i tre amici condannati per stupro di gruppo

La sentenza

Il figlio del comico condannato a 8 anni insieme con due amici, per il quarto imputato 6 anni e 6 mesi

il collegio giudicante presieduto da Marco Contu – a latere Marcella Pinna e Alessandro Cossu – dopo 3 ore di camera di consiglio, ha emesso una sentenza di condanna per Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sono responsabili di aver violentato una studentessa 19enne, conosciuta in vacanza nel luglio 2019. Il tribunale di Tempio Pausania ha inflitto una pena di 8 anni a Grillo, il figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle, a Capitta e a Lauria. Sei anni e sei mesi per Corsiglia. Tutti e quattro restano in libertà, e potrebbero andare in carcere soltanto in caso di condanna passata in giudicato. Ci sarà prima il processo d’appello, poi la Cassazione