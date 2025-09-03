Processo Grillo jr, polemiche per ipotesi sentenza domani

agenzia

Vaccaro, 'inaccettabile per una persona che ha perso figlio'

TEMPIO PAUSANIA, 03 SET – Polemiche dentro e fuori dall’aula del tribunale di Tempio Pausania per l’ipotesi di proseguire domani il processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, dopo che l’udienza e l’attesa sentenza di oggi sono saltate per la morte improvvisa del figlio di Marco Contu, avvenuta nella Capitale. “È inaccettabile poter pensare che una persona, non solo un magistrato, che ha perso un figlio possa serenamente venire in udienza domani ad ascoltare qualunque cosa rispetto alla morte del figlio è sicuramente una sciocchezza – ha detto prima in aula e poi ai cronisti fuori l’avvocato Alessandro Vaccaro che difende Lauria – Io non mi sarei sentito in grado di discutere un processo parlando di cose futili rispetto al lutto che lo ha colpito”. L’udienza è stata rinviata al 22 settembre con la richiesta al Csm dell’applicazione del giudice a latere Alessandro Cossu che nei prossimi giorni prenderà servizio ad Asti. “Il 22 faremo quello che avremo dovuto fare oggi sperando che nel frattempo il presidente si sia ripreso. Sinceramente non riuscirei neanche a pensare di chiedere ad un padre a chi è morto un figlio di venire in udienza oggi o domani”, ha commentato Vaccaro rispetto all’ipotesi ventilata in aula dopo che il presidente Contu ha dato la disponibilità a presiedere l’udienza anche domani alla presidente del tribunale Caterina Interlandi. “Abbiamo apprezzato il senso del dovere del presidente ma proprio per questo abbiamo detto no grazie” ha aggiunto Giulia Bongiorno l’avvocata che tutela la presunta vittima. “A nome mio e di tutta la Procura ci stringiamo attorno al presidente Marco Contu, ha concluso il procuratore capo Gregorio Capasso.

